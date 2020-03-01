يونايتد يتعادل مع إيفرتون.. وتوتنهام يسقط أمام وولفرهامبتون

أهدر مانشستر يونايتد فرصة ثمينة للاقتراب من المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه إيفرتون يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة، التي شهدت فوزا مثيرا لوولفهامبتون 3 - 2 على مضيفه توتنهام هوتسبير.

وبادر اللاعب الشاب دومينيك كالفيرت ليوين بالتسجيل لمصلحة إيفرتون مبكرا في الدقيقة الثانية، مستغلا هفوة من الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد وأدرك البرتغالي برونو فيرنانديز التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، بعدما سبق له التسجيل خلال فوز يونايتد 3 - صفر على ضيفه واتفورد في المرحلة الماضية.

وظل مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الأخرى، منح ستيفن برخفاين التقدم بهدف لفريق المدرب جوزيه مورينيو في الدقيقة 13 بعدما تابع كرة مرتدة من ديلي آلي. ورد ولفرهامبتون بعد 14 دقيقة عن طريق الإيرلندي الدولي مات دوهرتي الذي استغل ارتباكا في دفاع أصحاب الأرض وتعادل من مدى قريب.

وأعاد سيرج أورييه التقدم لتوتنهام قبل الاستراحة مباشرة بعدما استحوذ على الكرة ناحية اليمين وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى، لكن ديوغو غوتا أدرك التعادل مجددا لولفرهامبتون بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 57، وبعد إهدار آلي لاعب توتنهام عدة فرص مرر غوتا إلى خيمنيز الذي توغل بالكرة داخل المنطقة بمهارة قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

وتقدم ولفرهامبتون إلى المركز السادس برصيد 42 نقطة من 28 مباراة وبفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد بينما تراجع توتنهام إلى المركز السابع بفارق نقطتين عن منافسه الفائز.