بسبب كورونا.. الآسيوي يجتمع مع "فيفا" لمناقشة تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن عقد اجتماع مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" خلال الأسبوع الجاري من أجل مناقشة وضع مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، والمقررة في شهري مارس ويونيو 2020.

ويأتي الاجتماع بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في القارة، بالإضافة إلى وضع قيود سفر في الدول المتأثرة، وقام الآسيوي بإجراء مشاورات مع بعض الاتحادات الوطنية في منطقة شرق آسيا، عبر اجتماع عقد في كوالالمبور.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: في الوقت الحالي هنالك أعداد متزايدة من المنتخبات الوطنية غير القادرة على إقامة مباريات أو السفر لخوض المباريات، وبالتالي فإن الاتحاد الآسيوي سيجتمع مع الاتحاد الدولي ثم مع الاتحادات الوطنية في منطقة غرب آسيا، قبل اتخاذ القرار النهائي حول الحلول المتاحة للمباريات.

وأضاف: بعد هذه الاجتماعات التي تعقد خلال الأيام المقبلة، فإن الاتحادين الدولي والآسيوي سيعلنان عن لائحة المباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية للجولات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وسوف يتم عقد اجتماعات إضافية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي في منطقتي غرب آسيا وآسيان.