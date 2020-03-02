بعد تفاقم كورونا.. الاتحاد الأوروبي يوضح موقفه بشأن "يورو 2020"

يلتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالهدوء بشأن مصير كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) رغم الوضع الصحي العالمي مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وقال فيل تاونسند المتحدث باسم "يويفا" يوم الاثنين عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في أمستردام :نحن على تواصل مع السلطات، نحن في أيدي السلطات المحلية وسنتعامل مع أي شيء يبلغونا به. نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية.

وفي الوقت الذي يبحث فيه "يويفا" عن مكاسبه كالعادة، فإن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ستنطلق في موعدها المحدد يوم 15 مارس الجاري عبر سباق جائزة أستراليا الكبرى، لكن بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي شهدت إلغاء السباق الذي كان مقررا له في تايلاند.

ولم تأخذ اللجنة التنفيذية باليويفا في اعتبارها أي معايير ملموسة لكي يتم تطبيقها في يورو 2020 أو وضع احتمالية إلغاء البطولة.

وارتكز اجتماع يوم الاثنين على الملحق الفاصل المؤهل ليورو 2020 والذي يقام يومي 26 و31 مارس، حيث يتنافس 16 منتخبا على أربع بطاقات مؤهلة للبطولة القارية. ومن المفترض أن تقام نهائيات يورو 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو، في 12 دولة أوروبا، وستفتتح المنافسات في العاصمة الإيطالية روما.

وفي الأيام الماضية، شهدت إيطاليا تأجيل العديد من مباريات كرة القدم منها مباريات في دوري الدرجة الأولى، بسبب تسجيل حالات إصابة بالفيروس في المناطق الشمالية من إيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن أمستردام ستستضيف يوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية لليويفا (كونغرس اليويفا) وقرعة دوري أمم أوروبا.