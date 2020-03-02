راموس: برشلونة استحوذ على الكرة دون فائدة

قال سيرخيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه وزملاءه بالفريق كانوا يريدون تحقيق الفوز بهذه الطريقة، التي حققوا بها الفوز على برشلونة 2 - صفر مساء الأحد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وأشار راموس إلى أنه لا يوجد أفضل من تحقيق فوز كهذا على ملعب الفريق وأمام منافس كبير وقوي.

وأوضح راموس: بعد النتائج التي حققها الفريق في الفترة الماضية، والتي لم تكن نتائج إيجابية، كنا نريد تحقيق هذا الفوز. لا يوجد أفضل من تحقيق فوز كهذا على ملعب الفريق وأمام منافس كبير وقوي إضافة لتسجيل هدفين والاحتفاظ بنظافة شباكنا.

وأشار: أحرزنا ثلاث نقاط مهمة ولكن لا تزال هناك العديد من المباريات في الدوري وعلينا أن نثبت أقدامنا على الأرض. ولكن هذا الفوز كان جيدا لنا. في نهاية الشوط الأول، منحنا الكرة قليلا لبرشلونة، وقررنا التراجع للخلف بشكل أكبر. سيطروا على الكرة ولكنهم ربما لم يصنعوا العديد من الفرص.

وأضاف: في الشوط الثاني، قررنا تغيير طريقة اللعب وضغطنا على المنافس وحققنا نتيجة أفضل. وفي النهاية، حققنا ما أردناه. وبعد الهدف، لم نتراجع للخلف وواصلنا محاولاتنا لتسجيل هدف ثان وقتل المباراة.

وأشار: كانت هذه هي المراحل التي مررنا بها في المباراة والقرارات التي نتخذها بناء على رؤيتنا للمنافس. لا يتضح أحيانا ما إذا كانت هذه القرارات أفضل أو أسوأ ولكننا نتخذها بهذه الطريقة. القرارات أثمرت في هذه المباراة. ونتعلم من الأخطاء في مثل هذه المباريات.

وأشار راموس إلى أن أفضل وسيلة لمواصلة تقدم الفريق بعد التخلص من كبوته هو التزام التواضع حتى يستطيع الفريق اجتياز عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي رغم الخسارة أمامه 1- 2 ذهابا في مدريد.