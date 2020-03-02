فينيسيوس: هدف "الكلاسيكو" حلم لن أنساه

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن الفريق يجب أن يواصل العمل بهذه الطريقة التي يعمل بها من أجل مواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير.



وسجل فينيسيوس الهدف الأول للريال في المباراة التي تغلب فيها على برشلونة 2 -صفر مساء الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني ليعتلي الصدارة بفارق نقطة عن غريمه.



وقال فينيسيوس: يجب أن نواصل العمل هكذا من أجل أنفسنا ومن أجل المشجعين الذين يجب توجيه الشكر إليهم بعدما احتشدوا في المدرجات وساعدونا لتحقيق هذا الفوز.



وأوضح فينيسيوس: ألعب لأفضل فريق في العالم وأريد دائماً إسعاد الجماهير. أشعر بالسعادة لما قدمناه من عمل هذا الأسبوع. إنني مثل الصبي. التسجيل في مباراة الكلاسيكو يمثل حلماً. لن أنسى هذه الليلة.



وقال فينيسيوس إنه وبقية لاعبي الفريق يجب أن يواصلوا عملهم المعتاد، وأتبع: بالشكل الذي يريده زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.