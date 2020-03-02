قطع في الرباط الصليبي ينهي موسم الإسباني دولوفيو

يخضع الإسباني جيرارد دولوفيو مهاجم واتفورد لعملية جراحية مع احتمالية غيابه حتى نهاية الموسم عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



وتعرض دولوفيو لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها واتفورد على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف دون رد ليلقن المتصدر مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وخرج جيرارد من الملعب في الشوط الأول بعد محاولات لعلاجه لم تكلل بالنجاح، وجاءت إصابة دولوفيو بعد تلاحم قوي مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول.



وأوضح واتفورد في بيانه أن دولوفيو يستعد للجراحة بعدما أكدت الفحوص الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة بجانب تمزق في الغضروف.