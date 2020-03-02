كلوب يرفض المخاطرة بفريق "23 عاماً" أمام تشيلسي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الاثنين إن لاعبين بارزين سيعودون إلى التشكيلة الأساسية لمواجهة مستضيفه تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء بعد أن شارك النادي بفريق تحت 23 عاماً في الدور السابق.



وفاز فريق تحت 23 عاما بقيادة المدرب السابق نيل كريتشلي على شروزبيري تاون المنتمي للدرجة الثالثة في المباراة الإعادة بالدور الرابع بعد أن رفض كلوب الدفع بلاعبي الصف الأول لأن المباراة أقيمت خلال العطلة الشتوية في الدوري الانجليزي الممتاز. كما شارك ليفربول بفريق من الشبان في كأس الرابطة أمام أستون فيلا في مباراة خسرها بسبب جدوله المزدحم بينما فاز الفريق الأول بكأس العالم للأندية وقال كلوب إنه لن يغامر حيث يسعى للتقدم في كأس الاتحاد.



وقال كلوب للصحفيين :الأمر مختلف عن الدور السابق. الفريق الذي لعب أمام شروزبيري تاون في المباراة الأولى لم يخدمنا وقتها ولم نحصل على النتيجة المرجوة لذا اعتمدنا على فريق آخر في مباراة الإعادة. لن تكون نفس التشكيلة التي واجهت أستون فيلا وشروزبيري

بالتأكيد. سيكون هناك لاعبون شبان في التشكيلة لكن سننتظر لمعرفة هل سيلعبون أساسيا؟. لو أجرى تشيلسي تغييرات لا أدري هل سيفعل فاننا سنعتمد على فريق من أصحاب الخبرة. وصلنا لدور الستة عشر في كأس الاتحاد ونرغب في التقدم.



وأنهت خسارة بثلاثية دون رد أمام واتفورد مطلع الأسبوع سجل ليفربول الخالي من الهزيمة في الدوري الممتاز وألقى كثيرون باللائمة على قلب الدفاع ديان لوفرين في هذه الهزيمة لكن كلوب دافع بقوة عن لاعبه.



وقال كلوب :لا أتفق مع الأشخاص الذين يحملون ديان لوفرين مسؤولية الهزيمة. كان تحديا هائلا أمام ديان لإيقاف تروي ديني. واجه جو غوميز مشاكل مماثلة. قدم ديان وجو مباريات رائعة هذا الموسم في هذا المركز. اللياقة والحفاظ على مستواك من الأمور الصعبة دائما في كرة القدم للمحترفين. ديان قلب دفاع رائع.

لكن كلوب قال إن أداء ليفربول في ملعب فيكارج رود لن يلعب دورا في اختيار التشكيلة لرحلة ستامفورد بريدج. وقال "الهزيمة لن يكون لها أي تأثير على اختيار التشكيلة. دائما نلعب بفريق يمنحنا أفضل فرصة للعبور للدور التالي.