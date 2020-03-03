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إقامة مباراة فالنسيا وأتالانتا دون جمهور

المصدر: مدريد - د ب أ
من مباراة الذهاب بين الفريقين
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أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا يوم الثلاثاء إقامة مباراتين مع ناديين إيطاليين في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم في إسبانيا بدون جمهور وذلك بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ويسري هذا الإجراء على مباراة العودة في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بين فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي والمقرر إقامتها في العاشر من الشهر الجاري، ومباراة خيتافي الإسباني وميلان الإيطالي في الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ومن المنتظر إقامة مباراتين في كرة السلة بدون جمهور أيضا، وهما بين فالنسيا باسكت وأولمبيا ميلانو في الدوري الأوروبي المقرر إقامتها الخميس، ومباراة جيرونا وفينيسيا في كأس أوروبا للنساء والمقرر إقامتها في التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث تنحدر كل الفرق الإيطالية المشاركة في هذه المباريات من الأقاليم المتضررة من وباء كورونا في شمال إيطاليا.

وكانت التوقعات تشير إلى حضور العديد من المشاهدين، وذكر الجانب الإسباني أن هذه الإجراءات تمت بالتشاور مع الأقاليم المعنية و الهيئات الرياضية المختصة.

كلمات دالّة

#دوري أبطال أوروبا, #كورونا, #فالنسيا, #أتالانتا

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