الاتحاد الأوروبي ينشئ "مجموعة عمل" لمواجهة "كورونا"

أنشأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مجموعة عمل بالتعاون مع روابط بطولات الدوري الأوروبية من أجل معالجة أي مشاكل تتعلق بجداول المباريات، ربما تتسبب فيها التأجيلات المتعلقة بفيروس كورونا.



وأبلغ تيودور تيودوريديس الأمين العام لليويفا الجمعية العمومية يوم الثلاثاء بأن مجموعة العمل انطلقت الاثنين لمعالجة أي مشاكل تتعلق بجداول المباريات. وخلال اجتماع الجمعية العمومية، قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (فيفا): من المهم التعاون مع السلطات وعدم الذعر. لكن دومينيك بلان رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم حذر من تبعات خطيرة على الرياضة، وقال أمام الجمعية العمومية: بسبب فيروس كورونا نحن في موقف قد يدمر، بالنسبة للبعض، أساس كرة القدم المحترفة.



وتم إيقاف الدوري السويسري حتى 23 مارس على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا، بعدما رفضت الأندية احتمال اللعب بدون جمهور. وفرضت سويسرا، التي يوجد بها ما يزيد على 20 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، حظراً يوم الجمعة على الأحداث المتوقع أن تجتذب ما يزيد على ألف شخص حتى 15 مارس في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.



وبناء على ذلك، ألغت رابطة الدوري السويسري كل المباريات في أول درجتين يومي السبت والأحد ومددت الحظر إلى فترة التوقف الدولي في نهاية مارس.