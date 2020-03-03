الاتحاد الإنجليزي يتهم أنشيلوتي بسوء السلوك

المصدر: لندن - د ب أ

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون بسوء السلوك لضلوعه في الواقعة التي حدثت عقب نهاية مباراة إيفرتون مع مانشستر يونايتد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله يوم الأحد.

وتلقى الإيطالي أنشيلوتي البطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة نتيجة سوء سلوكه خلال اعتراضه على الهدف الذي سجله إيفرتون في الثواني الأخيرة، وتم إلغاؤه عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وذكر بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين: هناك ادعاءات أن لغة وسلوك مدرب إيفرتون داخل الملعب في نهاية المباراة أمام مانشستر يونايتد يرقى إلى سلوك غير لائق.