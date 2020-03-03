باريس يرفض مشاركة مبابي في أولمبياد طوكيو

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن نادي باريس سان جيرمان لن يوافق على السماح لمهاجمه كيليان مبابي في بطولة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي ستقام منتصف العام الجاري.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن النادي الباريسي أخطر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بهذا، نظرا لأن كل الشواهد تشير إلى أن مبابي سيشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا في الصيف المقبل، فإن باريس سان جيرمان غير عازم على التخلي عنه لبطولة أخرى في نفس الفترة من العام.

وتابعت الصحيفة أن باريس سان جيرمان عازم أيضا على التصرف بنفس هذه الطريقة فيما يتعلق بالنجم البرازيلي الدولي نيمار واحتمال مشاركته في بطولة الألعاب الأولمبية.