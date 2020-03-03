دوري الأمم: البرتغال في مجموعة نارية مع فرنسا وكرواتيا

المصدر: أمستردام - د ب أ

أسفرت قرعة بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم التي أقيمت يوم الثلاثاء بالعاصمة الهولندية أمستردام عن وقوع المنتخب البرتغالي، حامل اللقب، في مجموعة صعبة للغاية ضمت معه منتخبات فرنسا، بطل العالم، والسويد وكرواتيا، وصيف بطل العالم.

وتم تقسيم المنتخبات الـ55 المشاركة في البطولة لأربعة مستويات حيث ضم المستوى الأول 16 فريقا تم تقسيمهم على أربعة مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات كما ضم المستوى الثاني 16 منتخبا تم تقسيم على أربع مجموعات أيضا ونفس الحال بالنسبة للمستوى الثالث، فيما ضم المستوى الرابع سبعة منتخبات تم تقسيمهم على مجموعتين بواقع أربعة منتخبات في المجموعة الأولى وثلاث منتخبات في المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الأولى للمستوى الأول منتخبات هولندا وإيطاليا والبوسنة وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إنجلترا وبلجيكا والدنمارك وأيسلندا، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات البرتغال وفرنسا والسويد وكرواتيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات سويسرا وإسبانيا وأوكرانيا وألمانيا.

وضمت المجموعة الأولى للمستوى الثاني منتخبات النمسا والنرويج وإيرلندا الشمالية ورومانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات التشيك واسكتلندا وسلوفاكيا وإسرائيل، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات روسيا وصربيا وتركيا والمجر، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات ويلز وفنلندا وإيرلندا وبلغاريا.

وضمت المجموعة الأولى للمستوى الثالث منتخبات أذربيجان ولوكسمبرج وقبرص والجبل الأسود، وضمت المجموعة الثانية أرمينيا وإستونيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا ، كما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مولدوفا وسلوفينيا وكوسوفو واليونان، وضمت المجموعة الرابعة كازاخستان وليتوانيا وبيلاروس وألبانيا.

وضمت المجموعة الأولى للمستوى الرابع منتخبات مالطة وأندورا ولاتفيا جزر الفارو، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات سان مارينو ليشتنشتاين وجبل طارق.

وكان المنتخب البرتغالي توج بلقب النسخة الأولى للبطولة بعد فوزه على المنتخب الهولندي 1 – صفر الصيف الماضي.