كالياري يقرر إقالة مدربه ماران من منصبه

أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إقالة رولاندو ماران من منصب المدير الفني للفريق، بعد تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي وإخفاق الفريق في تحقيق أي انتصار في 11 مباراة متتالية.

وكان آخر انتصار لكالياري قد تحقق في أوائل ديسمبر، وبعدها تعادل الفريق في أربع مباريات وخسر سبع مباريات في الدوري. وافتتح كالياري مشواره في الموسم الحالي بهزيمتين متتاليتين، ثم حقق صحوة بعدها شهدت ثمانية انتصارات وخمسة تعادلات، قبل أن تتراجع النتائج مجددا.

ويحتل كالياري المركز الحادي عشر في الدوري بفارق عشر نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط وسبع نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي. ولم يعلن كالياري عن المدرب الجديد الذي سيخلف ماران، الذي كان يقضي حاليا موسمه الثاني في تدريب الفريق.