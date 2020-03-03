90 دقيقة تفصل الإسبان عن إقامة نهائي "باسكي"

90 دقيقة فقط تفصل كرة القدم الإسبانية عن إقامة المباراة النهائية لكأس إسبانيا بين فريقين من إقليم الباسك، إذ يعول فريقا أتلتيك بلباو وريال سوسييداد على النتيجتين الإيجابيتين في ذهاب الدور قبل النهائي عندما يخوضان مباراتي الإياب.

واستطاع أتلتيك بلباو أن يهزم غرناطة 1- صفر في مباراة الذهاب، وسيكون أمامه مباراة صعبة في لقاء الإياب يوم الخميس، كما فاز أيضا ريال سوسييداد على ميرانديس، المنافس بالدرجة الثانية 2-1 ولكن هذه النتيجة من الممكن أن تكون خادعة في مباراة الإياب التي تقام الأربعاء.

ويملك فريق ميرانديس تاريخا لا بأس به في الكأس. في 2012 أصبح أول فريق ينافس بالدرجة الثالثة يصعد للدور قبل النهائي في كأس ملك إسبانيا وكان فريق أتلتيك بلباو هو الذي تمكن من إيقاف زحفهم نحو المباراة النهائية. وإذا تمكن ميرانديس من عبور ريال سوسييداد ربما يواجه أتلتيك بلباو مرة أخرى في النهائي.

وحتى الآن تمكن فريق ميرانديس من التغلب على ثلاثة فرق تنافس في الدرجة الأولى وهي فرق سلتا فيغو وإشبيلية وفياريال، كما أن مدربهم أندوني إيراولا لعب من قبل لفريق أتلتيك بلباو، واصطحب النادي قرابة الألف مشجع معه في ملعب أنويتا في مباراة الذهاب، وسيكون ملعب دي أندوفا ممتلئا لرؤية ما إذا كان الفريق سيتمكن من تفجير مفاجأة أخرى.

واستطاع فريق سوسييداد أن يخرج ريال مدريد من دور الثمانية بالبطولة على ملعب برنابيو، ويعد مارتين أوديغارد، المعار من ريال مدريد، هو نجم ريال سوسيداد هذا الموسم. وعندما سألته صحيفة "الدياريو فاسكو" ماذا سيكون خياره إذا اضطر للمفاضلة بين الفوز بلقب الكأس أو التأهل مع سوسيداد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قال :أتمنى تحقيق الاثنين. لدينا لاعبين جيدين للغاية وفريق كبير. لدينا المستوى المطلوب لتحقيق الشيئين. ولم يفز ريال سوسيداد بالبطولة منذ 33 عاما.

وأضاف أوديغارد: أشاهد بشكل يومي آخر صورة التقطت لفريق سوسييداد بعد فوزه بالبطولة، لذلك أنا على علم بها، وسرعان ما علمت ما تعنيه. طبيعي أن تكون الجماهير تأمل في التتويج باللقب مرة أخرى.

وحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة في آخر مبارياته بالدوري من خلال الفوز على فياريال. وكان هذا الانتصار هو الأول في آخر عشر مباريات، وعلى الفريق أن يكون لديه الثقة على انهاء المهمة امام غرناطة في الكأس.

ويسعى غرناطة، الذي تعادل سلبيا مع سلتا فيغو في الدوري، للتأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 1959. وقال المدرب دييغو مارتينيز : من الممكن أن نحقق شيئا تاريخيا. يجب أن نكون فخورين بالتأهل للدور قبل النهائي، والآن، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لكي نكمل حلمنا.