بايرن يتأهل لنصف نهائي الكأس.. ومطالبات بتحقيق "الثلاثية"

بدأ بايرن ميونخ الألماني في الحلم بتحقيق الثلاثية (الدوري الألماني وكأس المانيا ودوري أبطال أوروبا)، بالموسم الجاري وذلك بعد أن أكمل 14 مباراة بدون هزيمة، عقب فوزه على شالكه وتأهله إلى قبل نهائي بطولة الكأس.

وقال مانويل نوير حارس مرمى الفريق وقائده، بعد الفوز على شالكه 1 - صفر: "الكبرياء يأتي قبل السقوط".

وجاءت تصريحات حسن صالح حميديتش المدير الرياضي بالنادي، حذرة فيما يتعلق بالتتويج بالثلاثية "هذا شيء بعيدا جدا، نحن نتعامل بإحترافية ونعرف مدى صعوبة الأمر".

لكن حتى لو لم يتم قول ذلك بشكل صريح، فإن بايرن أصبح مرشحا وبقوة لحصد الثلاثية، فعلى المستوى المحلي وصل الفريق إلى المربع الذهبي لبطولة الكأس، كما يتصدر ترتيب الدوري الألماني، بينما يبدو وأن المنافسين الحقيقيين على لقب دوري أبطال أوروبا تراجعوا بشدة.

وبغض النظر عن المنافسين، فإن تحقيق 13 فوزا وتعادل مباراة واحدة في أخر 14 مباراة، تؤكد أن بايرن بدأ يجد الطريق الصحيح تحت قيادة مدربه هانزي فليك. وبعد أن كان الفريق قد تعرض لهزائم متتالية أمام باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ، أصبح الفريق في المسار الصحيح مجددا، مثلما أكد حميديتش.

كانت الهزائم التي مني بها الفريق، بمثابة تذكير لهم بأنه حتى بايرن القوي لن يكون في مأمن من الهزائم، وان فوزه ليس شيئا مسلما به.

وقال نوير: "عندما كنا لانزال متأخرين في بطولة الدوري، قلنا أنه لم يتبق لنا الكثير، نحن الآن في المقدمة ولا يمكننا التخلي عنها".

وحتى مع وجود لاعبين مصابين، فأن ذلك لا يبطىء من مسيرة بايرن، ولايبدو أن الفريق بحاجة لاستبدال روبرت ليفاندوفسكي الذي لا يمكن تعويضه على ما يبدو في خط الهجوم، في الوقت الذي يتعافى فيه المهاجم البولندي من كسر في ساقه اليسرى.

وقال فليك، الذي أشاد به حميديتش: "اللاعبون في حالة معنوية جيدة، نحن في حالة جيدة ولدينا ثقة كبيرة بالنفس، والتكاتف في الفريق رائع".

وفي مباراة شالكه، اثبت لاعبون يتمتعون بمهارة عالية ويجدون اللعب في اكثر من مركز مثل جوشوا كيميش، 25 عاما، وجودهم ، حيث لعب كيميش في مركز المدافع محل جيروم بواتينج المريض، كما أنه سجل هدف المباراة الوحيد لفريقه.

وقال حميديتش: "كيميش يستطيع أن يفعل كل شيء ببساطة، لقد تطور ليصبح شخصية أفضل في السنوات الآخيرة، بالنسبة لي هو واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا".

ويعود بايرن ميونخ إلى منافسات الدوري الألماني، حينما يلعب على أرضه وبين جماهيره أمام أوغسبورغ.