تأجيل مواجهة نابولي وإنتر بسبب فيروس كورونا

المصدر: نابولي - د ب أ

أصبحت مواجهة نابولي وإنتر ميلان في كأس إيطاليا يوم الخميس أحدث مباريات كرة القدم التي يصدر قرار بتأجيلها لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.

وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى، المنظمة لمسابقة الكأس، في بيان إن مباراة إياب الدور قبل النهائي في استاد سان باولو تأجلت بأوامر من حكومة مدينة نابولي، لتصبح المباراة رقم 12 التي تتأجل منذ بداية الأزمة في إيطاليا وثالث مباراة تخص إنتر ميلان.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية المتضررة من الفيروس بعد وفاة 79 شخصا وإصابة أكثر من 2500 حالة ويأتي القرار على ضوء اجتماع للرابطة لمحاولة التعامل مع الموقف على المدى الطويل.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فنتشنزو سبادافورا يوم الأربعاء إن الحكومة ستقرر على الأرجح إقامة كل مباريات دوري الدرجة الأولى خلف أبواب مغلقة لتجنب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأبلغ سبادافورا الصحفيين ردا على سؤال حول تفكير الحكومة في منع الجماهير من حضور المباريات: نحن في طريقنا لاتخاذ هذا القرار.

وألغت الحكومة الإيطالية الشهر الماضي المنافسات الرياضية في المناطق الأكثر تضررا من الفيروس شمال البلاد لكن مع انتشار العدوى يفكر الوزراء في اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي للفيروس.