تشيلسي يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

ودع فريق ليفربول منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب خسارته أمام مضيفه تشيلسي صفر - 2 يوم الثلاثاء في الدور الخامس من البطولة.



وتقدم تشيلسي بهدف سجله ويليان في الدقيقة 13، وأضاف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليصعد تشيلسي لدور الثمانية من البطولة.



وصعد ليفربول لهذا الدور بشق الأنفس بعدما اضطر لخوض مباراتين في الدور الرابع أمام شروسبري تاون حيث تعادل في المباراة الأولى 2-2 ليلعب مباراة الإعادة التي انتهت بفوز ليفربول 1 - صفر ليصعد للدور الخامس، فيما تأهل تشيلسي عقب فوزه على هال سيتي 2 - 1 في الدور الرابع.



وهذه هي الخسارة الثانية لفريق ليفربول على التوالي بعد خسارته يوم السبت الماضي أمام واتفورد بثلاثية نظيفة، كما أنها الخسارة الثالثة في آخر أربع مباريات في كافة المسابقات، فيما أصبح هذا الفوز هو الثاني لتشيلسي في آخر أربع مباريات في كافة المسابقات.