رئيس أولمبياد طوكيو ينفي التفكير في إلغائها

تصدى رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الأربعاء للتكهنات بشأن إلغاء الألعاب الصيفية، بسبب المخاوف من فيروس كورونا مؤكداً أن هذا ليس خيارا مطروحا.

وأبلغ يوشيرو موري الصحافيين ردا على أسئلة بشأن احتمالات الإلغاء "لا أفكر في هذا على الإطلاق".

أما عن إمكانية اتخاذ المنظمين لقرار بتغيير موعد الأولمبياد قال موري "لا أعرف".

وعبر عن سعادته لسماع تصريحات توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الذي أظهر ثقته في إقامة الأولمبياد في الموعد المحدد.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو إنه يثق في انطلاق الدورة يوم 24 يوليو خلال اتصال مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية.