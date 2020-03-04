وانياما ينتقل من توتنهام إلى مونتريال إمباكت

أعلن إمباكت مونتريال المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الكيني فيكتور وانياما من توتنهام هوتسبير لمدة ثلاثة مواسم.

وانتقل وانياما (28 عاما) إلى مونتريال، الذي يدربه أسطورة أرسنال تييري هنري، بعد أن سجل سبعة أهداف في 97 مباراة مع توتنهام بجميع المسابقات عقب انضمامه من ساوثامبتون في 2016.

وقال وانياما لموقع النادي على الإنترنت "عندما تحدثت مع تييري أبلغني بأنه يريدني أن أنضم إلى مونتريال ولم أفكر مرتين، لطالما كنت معجبا به كلاعب وأنا سعيد حقا بالحصول على فرصة للعمل معه".

وفاز مونتريال، الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز التاسع في القسم الشرقي بالدوري الأميركي، 2-1 على نيو إنغلاند ريفوليوشن في المباراة الافتتاحية هذا الموسم يوم السبت.