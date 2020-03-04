يوفنتوس يعلن عودة رونالدو للتدريبات

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء، عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات الفريق بعد أن زار والدته في مستشفى بمدينة ماديرا البرتغالية.

وكان المهاجم البرتغالي سافر إلى مسقط رأسه في البرتغال، حيث تم نقل والدته إلى المستشفى يوم الثلاثاء، لكنه أكد على استقرار صحتها وأنها في طريقها للتعافي.

وتم تأجيل مباراة يوفنتوس أمام ميلان في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، والتي كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إيطاليا، كما تم تأجيل مباراة نابولي وإنتر في المسابقة ذاتها.

وسجلت إيطاليا، التي تشهد أكبر تفشي لفيروس كورونا في أوروبا، سجلت أكثر من ألفين و500 حالة إصابة حتى يوم الثلاثاء، بما في ذلك 79 حالة وفاة.