أرتيتا: يجب أن تبدأ مفاوضات تجديد عقد أوباميانغ

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن لديه رغبة في استمرار المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ وطالب ناديه بالدخول في مفاوضات مع اللاعب الغابوني لتمديد تعاقده قبل نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير بريطانية أن أوباميانغ قد يرحل عن استاد الإمارات بحثا عن فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا بينما ينتهي تعاقده مع أرسنال في 2021.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي يوم الخميس "يجب أن نفعل ذلك (ندخل في مفاوضات التمديد) في مرحلة ما قبل نهاية الموسم الجاري بكل تأكيد. سنرى ما نفكر نحن فيه وما يفكر هو فيه وما هو الوضع في الوقت الحالي. بالنسبة لي الأمر سهل وأنا أريد استمراره في كل الظروف".

وتبدو آمال أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا ضعيفة قبل أن يواجه وست هام يونايتد يوم السبت حيث يحتل حاليا المركز العاشر.

وسيفتقد أرسنال لاعبه لوكاس توريرا بعدما تعرض لإصابة بكسر في الكاحل خلال مواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين.