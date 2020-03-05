بعد الهتافات ضد مالك هوفنهايم.. محاولات لتهدئة الجماهير الألمانية

في محاولة لإعادة الهدوء لمباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، التقى يوم الخميس كريستيان شيفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري، والأمين العام لاتحاد الكرة الألماني فريدريش كورتيوس بمجموعات من جماهير آينتراخت فراتكفورت لمناقشة الأحداث الأخيرة.

وتوقف عدد من مباريات المرحلة الماضية لبوندسليغا يومي السبت والأحد الماضيين، بسبب احتجاجات الجماهير الصاخبة وهتافاتها المسيئة ضد رائد الأعمال الألماني ديتمار هوب أبرز المستثمرين في فريق هوفنهايم الألماني، غير أن حدة هذا الهجوم خفت نسبيا خلال مباريات دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا منتصف الأسبوع الحالي.

وبلغت حدة الهجوم ذروته خلال لقاء بايرن ميونخ مع مضيفه هوفنهايم وكذلك في لقاء يونيون برلين مع ضيفه فولفسبورغ في المرحلة الماضية لبوندسليغا، بعدما شهد اللقاءان أيضا رفع لافتات مسيئة من الجمهور ضد هوب.

وتضمنت المناقشات بين المسؤولين والمشجعين الحد الفاصل بين حرية التعبير العادل والسباب أو التمييز.

وعاقب اتحاد الكرة الألماني جماهير بوروسيا دورتموند بالحرمان من مرافقة فريقها خلال لقاءاته خارج ملعبه أمام هوفنهايم لمدة عامين بعد إدانتها بإصدار هتافات مسيئة ضد هوب.

وذكرت رابطة الدوري الألماني "العقوبات الجماعية لم تحل أبدا مشكلة في كرة القدم الألمانية". وأعلن بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، اليوم بشكل مستقل عن حملة "ريدز ضد العنصرية" التي تهدف للوقوف ضد الإقصاء والإيذاء والتعصب.

وصرح هربرت هاينر رئيس بايرن "نريد من خلال حملتنا الوقوف ضد الكراهية والإثارة وأي نوع من العنف. العنصرية هي أحد أسوأ أشكال التمييز وليس لها مكان في عالمنا".

ويشارك في الحملة فريقا كرة القدم للرجال والسيدات ببايرن، بالإضافة إلى مسؤولي النادي البافاري.

وقال توماس مولر نجم فريق كرة القدم في بايرن "في مجتمع فاعل، لا يمكنك أن تتحدث دائما عن عالم منفتح والقيم العظيمة فقط، إلا إذا أتاح لك مزايا".

وأوضح مولر "الأمر يتعلق بالتعاون المعقول، التبادل المشترك والاحترام المتبادل والتسامح. نحن لا نتعب من رفع الوعي حول مسألة العنصرية".

وتعرض جوردان توروناريغا لاعب هيرتا برلين لانتهاكات عنصرية في مباراة فريقه أمام شالكه بكأس ألمانيا.

وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن "في الأسابيع الأخيرة وقعت حوادث في ملاعب بوندسليغا لا يمكن لأي منا أن يكون سعيدا بها. نحن قلقون بشكل خاص من تزايد حالات العنصرية".

وتم التخطيط للحملة قبل زيارة بايرن إلى هوفنهايم في الأسبوع الماضي، ويبدو أن توقيت هذه الحملة جيد بالنظر إلى أن بعض الجماهير أشاروا إلى أن السلطات تدافع على ما يبدو عن هوب على نحو أقوى مما تدافع عن الذين يعانون من الانتهاكات العنصرية.