تأهل سيتي وليستر لربع النهائي.. وتوتنهام يودع بـ"الترجيحية"

واصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في كأس إنجلترا لكرة القدم وأسقط مضيفه شيفيلد ونزداي بهدف نظيف في الدور الخامس يوم الأربعاء ليبلغ الدور ربع النهائي.

وسجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف اللقاء الوحيد (53) ليبقي آمال سيتي حية في تحقيق ثلاثية من نوع آخر هذا الموسم.

وكان سيتي حقق لقب كأس انكلترا، المسابقة الاقدم في عالم لكرة القدم، العام الماضي بسداسية نظيفة في مرمى واتفورد في النهائي.

وحقق نوريتش متذيل ترتيب الدوري المحلي مفاجأة بإقصائه توتنهام في عقر داره بركلات الترجيح (3-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح البلجيكي يان فرتونغن التسجيل لسبيرز بعدما رفع الأرجنتيني جيوفاني لو سلسو الكرة من ضربة ثابتة على الجهة اليسرى نحو القائم الثاني، ارتقى لها البلجيكي وأودعها برأسه الشباك (13).

وعادل نوريتش متذيل الدوري النتيجة بعدما سدد البديل الأسكتلندي كيني مكلين كرة من خارج المنطقة أخطأ فورم في التصدي لها لتتهيأ أمام السويسري يوزيب درميتش تباعها في الشباك (78).

وتألق الهولندي تيم كرول في ركلات الترجيح متصديا لمحاولتي الأيرلندي الشاب تروي باروت والبرتغالي جيدسون فرنانديش ليفوز نوريتش 3-2.

وبلغ ليستر سيتي الدور ذاته بفوز قاتل على برمنغهام من الدرجة الأولى بهدف نظيف في الدقيقة 82 برأسية للبرتغالي ريكاردو بيريرا بعد عرضية من مارك ألبرايتون.