جميع الأحداث الرياضية في إيطاليا بلا جماهير حتى الثالث من أبريل

ستقام جميع المباريات والأحداث الرياضية في إيطاليا خلف أبواب موصدة حتى الثالث من أبريل المقبل بحسب مرسوم وقع عليه رئيس حكومة إيطاليا جوسيبي كونتي يوم الأربعاء.

وجاء في المرسوم "يستمر السماح بإقامة جميع الأحداث والمسابقات الرياضية من مختلف الأنواع كان خاصة أو عامة لكن داخل قاعات (ملاعب) رياضية موصدة أي من دون حضور الجمهور". سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ لدى صدوره في الجريدة الرسمية وحتى الثالث من أبريل.

كما طالبت الحكومة ضمن هذا المرسوم المنظمات والأندية الرياضية بالقيام من خلال أجهزتها الطبية "بالفحوصات اللازمة لاحتواء مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين، المدربين، المسؤولين وجميع الذين يرافقونهم".

وكان تم تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي في كأس إيطاليا، بين ميلان ويوفنتوس يوم الأربعاء، ونابولي مع إنتر ميلان يوم الخميس ولم يتم تحديد أي موعد جديد لإقامتها.