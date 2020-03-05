"فيفا" يقترح تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيقترح تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي تقام هذا الشهر بعد انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان مشترك للفيفا والاتحاد الآسيوي :بالنسبة لفيفا والاتحاد الآسيوي فإن رفاهية وصحة جميع الأفراد المشاركين في مباريات كرة القدم تظل على رأس الأولويات.

وأضاف: سيقوم فيفا والاتحاد الآسيوي بتقديم التحديث على تلك المباريات في الأيام المقبلة عقب التشاور مع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الآسيوي.

ومن المقرر أن يلعب منتخبا الصين وكوريا الجنوبية، أكثر بلدين تضررا من فيروس كورونا، على أرضيهما يوم 26 من الشهر الجاري.