أرتيتا ينفي مفاوضة ريال مدريد من أجل سيبايوس

نفى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، دخول النادي الإنجليزي في مفاوضات مع ريال مدريد الإسباني من أجل شراء عقد داني سيبايوس.

ويتواجد سيبايوس مع النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لكن الصفقة لا تتضمن أي خيار لشراء اللاعب بشكل دائم، وبدأ الشاب الواعد الموسم بشكل مميز ولكنه تعرض للإصابة ولعدة انتكاسات، مما أدى إلى الحديث عن إمكانية كسر إعارته وأعادته في يناير الماضي إلى مدريد حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لكنه أظهر تحسنه فيما بعد واستعاد لياقته، وأصبح عنصرا هاما في تشكيلة أرتيتا.

وقال أرتيتا إنه لم يتواصل مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع داني سيبايوس، وقال: لم نجر أي محادثات، إذا أراد أرسنال شراء سيبايوس، فسيتعين عليه الدخول في مفاوضات جديدة مع ريال مدريد.