أياكس يعزل 3 أفراد من طاقمه يشتبه في إصابتهم بـ"كورونا"

طلب أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم من ثلاثة من أفراد طاقمه التدريبي من بينهم كريستيان بولسن مساعد المدرب الابتعاد عن الفريق بسبب مخاوف من احتمال تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا.



وسيتعين على الثلاثة البقاء في منازلهم حتى يوم الجمعة المقبل عقب لقاء بولسن مع لاعب منتخب الدنمرك السابق توماس كالينبرغ الذي ثبت بعد ذلك أنه مصاب بالفيروس. وشارك كالينبرغ في الاحتفال بعيد ميلاد بولسن الأربعين في هولندا الأحد الماضي.



والعضوان الآخران المستبعدان في الجهاز الفني هما أخصائي التدريبات البدنية اليساندرو شونميكر وزميل له لم يكشف النقاب عن هويته كانا في حفل عيد الميلاد أيضا.



ونقلت وسائل إعلام هولندية عن متحدث باسم أياكس قوله :لم تظهر عليهم الأعراض وإذا استمر الوضع هكذا فإنهم سيعودون إلى العمل في الأسبوع المقبل.



وبهذا فلن يتمكن بولسن لاعب وسط يوفنتوس وليفربول السابق من الجلوس مع بدلاء الفريق إلى جانب المدرب ايريك تن هاغ خلال لقاء فريقه خارج ملعبه مع هيرنفين مطلع الأسبوع المقبل.