إيغالو سعيد بأول "ثنائية" له بقميص مانشستر يونايتد

أبدى المهاجم النيجيري أوديون إيغالو سعادة بالغة بعدما سجل ثنائية في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على ديربي كاونتي 3 - صفر مساء الخميس في دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وافتتح لوك شاو التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33 ثم أضاف إيغالو الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 41 و70، ليتأهل مانشستر يونايتد بذلك إلى دور الثمانية في البطولة للموسم السادس على التوالي.

وقال إيغالو، المنضم إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي بعقد إعارة من شنغهاي شينخوا الصيني :إنني سعيد بالتواجد بهذا الفريق الرائع، هم لاعبون رائعون وكذلك المدرب.

وأضاف إيغالو بعد تسجيل أول ثنائية له منذ عام 2015 :نرغب في مواصلة العروض القوية من أجل إنجاز عمل رائع هذا الموسم.