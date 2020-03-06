رئيس يوفنتوس: أتالانتا مغمور ويجب منعه من المشاركة في دوري الأبطال

تساءل أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس بشأن حق منافسه المحلي المغمور أتالانتا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قائلا إنه يفتقر للتاريخ الدولي.



وتسببت تصريحاته في رد عنيف من رئيس بلدية برغامو معقل فريق أتالانتا الذي أكد أن الفريق استحق مكانه في البطولة "بالعرق والخيال".



ويشارك أتالانتا، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، في دوري الأبطال لأول مرة وتأهل إلى دور الستة عشر في واحدة من أبرز نتائج المسابقة.



وبدا أن أنيلي، وهو رئيس اتحاد الأندية الأوروبية، يشير إلى أن أداء الفرق في الدوري يجب ألا يكون كافيا لمشاركتهم في البطولة الأبرز في القارة.



وأبلغ أنيلي مؤتمرا صحفيا في لندن نقلته وسائل إعلام إيطالية :لدي احترام كبير لما يفعله أتلانتا لكن بدون التاريخ الدولي والأداء الرياضي الرائع فهو يشارك مباشرة في بطولة الأندية الأبرز في أوروبا. هل هذا صائب أم لا؟.



وأضاف :ثم أنني أفكر في روما الذي ساعد إيطاليا في الحفاظ على تصنيفها ضمن البطولات الأوروبية في السنوات الأخيرة. وخاض موسما سيئا في 2018-2019 وخرج من دوري الأبطال وخسر ما يتعلق بحصوله على الأموال. نحن أيضا بحاجة لحماية الاستثمارات

والتكاليف.



وقدم اتحاد الأندية الأوروبية اقتراحا هذا الموسم بمنح أماكن دائمة إلى 24 من بين 32 في دور المجموعات بالبطولة لكنه قوبل بمعارضة كبيرة.



ولم يرد أتالانتاعلى تصريحات أنيلي لكن جيورجيو جوري رئيس بلدية برغامو كان من تحدث عن الأمر.وكتب في "تويتر" :احترم أندريا أنيلي لكني لا أتفق معه حقا. بدلا من الأغنياء والنخبة فأنا أفضل النتائج على أرض الملعب وجدارة الممثل الوحيد للمقاطعة الذي اكتسب مكانه في أوروبا بالعرق والخيال. هذا ما يُطلق عليه رياضة.