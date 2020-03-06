عملية جراحية ناجحة لنجم ريال مدريد

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن نجمه البلجيكي إدين هازارد خضع الخميس لعملية جراحية ناجحة في قدمه اليمنى المكسورة في إحدى عيادات دالاس بالولايات المتحدة.

وقال ريال مدريد في بيان :خضع إدين هازارد بنجاح لعملية جراحية في دالاس بسبب كسر في كاحل قدمه اليمنى. تمت العملية بإشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد. سيظل هازارد الآن تحت المراقبة إلى أن يصبح قادرا على بدء عملية إعادة تأهيله.

وتعرّض هازارد للإصابة في 23 فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها ريال بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري، لتتكرر الاصابة التي اضطرته لابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو ثلاثة أشهر.

وعكر تعدد الإصابات موسم هازارد (29 عاما) منذ انضمامه إلى النادي الملكي آتيا من تشيلسيفي صيف العام 2019 مقابل 100 مليون يورو، إذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، تلتها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في نوفمبر.

وشارك هازارد في 15 مباراة فقط مع ناديه هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.

وتطرح الإصابة الجديدة علامات استفهام حول قدرة هازارد على العودة في الوقت المناسب ليشارك مع منتخب "الشياطين الحمر" في كأس أوروبا 2020 المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو.