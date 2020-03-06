كاف: ثلاث دول طلبت استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الجمعة أن ثلاث دول بينها المغرب وتونس طلبت استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020.

وأوضح الاتحاد في بيان أن المغرب وتونس والكاميرون تقدمت بطلباتها في المهلة التي حددها الاتحاد في الفترة بين 11 و20 فبراير الماضي.

واقترح المغرب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وتونس ملعب رادس الأولمبي في العاصمة، فيما عرضت الكاميرون استضافة النهائي على ملعب "غابوما ستاديوم" في مدينة دوالا. وتقام المباراة النهائية في 29 مايو المقبل.

وبلغت المسابقة الدور ربع النهائي الآن حيث تشارك فيه 6 فرق عربية هي الترجي الرياضي حامل لقب النسختين الأخيرتين والنجم الساحلي التونسيان والوداد والرجاء البيضاويان المغربيان والأهلي والزمالك المصريان، إضافة غلى مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويلعب الترجي مع ضيفه الزمالك الجمعة إيابا (1-3 ذهابا)، فيما يلتقي السبت النجم الساحلي مع الوداد البيضاوي (صفر-2)، ومازيمبي مع الرجاء البيضاوي (صفر-2)، وصنداونز مع الأهلي (صفر-2).

ويقام الدور نصف النهائي في الأول والثامن من مايو المقبل ذهابا وإيابا على التوالي.

وهي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي المسابقة القارية العريقة من مباراة واحدة فقط، والأمر ذاته بالنسبة لكأس الاتحاد.وكان الاتحاد القاري قرر في اجتماع للجنته التنفيذية في القاهرة في يوليو الماضي، اعتماد نظام المباراة النهائية الواحدة لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد "الكونفدرالية" على أرض محايدة بدءا من الموسم الحالي، بدلا من دور نهائي بمباراتي ذهاب وإياب على أرض كل طرف.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن المغرب كان البلد الوحيد الذي تقدم بترشيحه لاستضافة نهائي كأس الاتحاد المقرر في 24 مايو المقبل. واقترحت المغرب ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط.

وأوضح الاتحاد الافريقي ان القرار النهائي لاختيار البلد المضيف سيتم اتخاذه الخميس المقبل خلال اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للكاف.