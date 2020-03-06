يونايتد يهزم ديربي كاونتي بثلاثية ويواجه نوريتش

أكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 3 - صفر على مضيفه ديربي كاونتي يوم الخميس في دور الستة عشر للمسابقة.

ولم يجد يونايتد صعوبة تذكر في اجتياز عقبة منافسه، الذي يحتل المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، ليواصل حلمه نحو التتويج باللقب الغائب عنه منذ موسم 2015 - 2016.

وافتتح لوك شاو التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله النيجيري أوديون إيجالو الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في الدقيقتين 41 و70.

وشهدت المباراة مواجهة وين روني نجم ديربي كاونتي ضد فريقه السابق مانشستر يونايتد، الذي قاده للتتويج بالعديد من الألقاب حينما كان لاعبا في صفوفه قبل رحيله عن الفريق عام 2017.

وكانت قرعة دور الثمانية التي جرت يوم الأربعاء أوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة نورويتش سيتي، فيما يلتقي تشيلسي مع ليستر سيتي، وشيفيلد يونايتد مع أرسنال ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي.