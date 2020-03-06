"كاف" يشكل لجنة لمتابعة انتشار كورونا في إفريقيا

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أنه يتابع عن قرب الإجراءات التي تقوم بها الدول المتضررة من وجود فيروس كورونا بها.

وكانت ثماني دول إفريقية كشفت عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس والكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال.

وذكر "كاف" في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المنافسات التي ينظمها الاتحاد تقام بشكل طبيعي، حيث تستكمل منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"، بالإضافة إلى إقامة بطولة كأس الأمم للاعبين المحليين في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 من أبريل المقبل.

وأضاف البيان أن "كاف" شكل لجنة من مختلف المجالات وخاصة الطبية، لمراقبة تطور فيروس كورونا داخل البلدان الإفريقية.

واختتم الاتحاد الإفريقي بيانه بأنه ليس قلقا من تداعيات المرض في القارة السمراء، مبديا استعداده لاتخاذ كافة القرارات بخصوص المباريات والمنافسات الجارية حاليا، سواء بإقامتها بدون حضور جماهيري أو تأجيلها أو حتى إلغاء إقامتها إذا لزم الأمر.