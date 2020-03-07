إِشبيلية يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد

فرض فريق إشبيلية التعادل الإيجابي 2 - 2 على مضيفه أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، تقدم لوك دي يونغ بهدف لإشبيلية في الدقيقة 19 لكن الفارو موراتا أدرك التعادل لأتلتيكو من ضربة جزاء في الدقيقة 32. وأضاف البرتغالي الدولي جواو فيليكس الهدف الثاني لاتلتيكو في الدقيقة 36 ثم أدرك لوكاس أوكامبوس التعادل لإشبيلية من ضربة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع إشبيلية رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتلتيكو صاحب المركز الخامس.