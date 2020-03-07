بن سبعيني يبدي ثقته بفوز مونشنغلادباخ على دورتموند

أعرب رامي بن سبعيني، المدافع الأيسر لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، عن ثقته في إمكانية فوز فريقه على فرق كبيرة مثل بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

يشار إلى أن غلادباخ، الذي يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الألماني، سيواجه دورتموند مساء يوم السبت. وفي حال حقق غلادباخ الفوز، فإن بإمكانه إزاحة دورتموند من المركز الثالث.

وفي تصريحات لبوابة "شبورت بوتسر" الرياضية، قال اللاعب الجزائري الدولي:" أظهرنا في هذا الموسم أننا قادرون على تحقيق الفوز أمام فرق مثل بايرن ودورتموند، فنحن نستطيع أن ننافسهم حتى وإن بدت هذه الفرق متفوقة علينا كثيرا على مدار موسم كامل".

وأضاف بن سبعيني، 24 عاما، أن مونشنغلادباخ لم يحتل المركز الثاني بعد الدور الأول من هذا الموسم "بمحض المصادفة" واستطرد" لكنني لا أريد أن أقول الآن إننا سنكون الأول أو إننا عازمون على اللعب في دوري أبطال أوروبا".

وتابع بن سبعيني بالقول:" لدي أهدافي، واريد بطبيعة الحال أن ألعب على المستوى الأوروبي، لكنني أعول أكثر على الفوز في كل مباراة تالية، وهكذا يمكن الفوز ببطولة".

كان بن سبعيني انتقل إلى غلادباخ الصيف الماضي قادما من نادي ستاد رين الفرنسي، وقد أحرز هدفا في مباراة فريقه التي تغلب فيها على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف في السابع من ديسمبر الماضي.

واختتم بن سبعيني تصريحاته بالقول:" لم يُتَحْ لي الوقت لقراءة كل الرسائل التي تلقيتها"، مشيرا إلى أنه لم يتلق حتى الآن رسائل بمثل هذا الكم إلا بعد فوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.