ليفركوزن يكتسح فرانكفورت ويقفز للرابع

المصدر: برلين - د ب أ

تقدم فريق باير ليفركوزن إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الساحق على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 4 - صفر يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على ضيفه يونيون برلين 3 - 1 وتعادل هيرتا برلين مع فيردر بريمن 2 - 2 وشالكه مع هوفنهايم 1 - 1 وفولفسبورغ مع لايبزيغ سلبيا.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدفين حيث سجل كاي هافيرتز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كريم بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني تقمص البرازيلي باولينيو دور البطولة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 و55.