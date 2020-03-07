مدرب دورتموند: النقد يتجاوز "الخط الأحمر" أحياناً

أعرب لوسيان فافري، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن تقبله للنقد بوصفه من طبائع الأمور في عالم كرة القدم " لكن بعض النقد مبالغ فيه".

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، قال فافري، 62 عاما "أرى أن النقد أحيانا يكون مفرطا في القسوة، ويتجاوز الخط الأحمر في أحيان أخرى، ثم يتصاعد قليلا، لكنني أتعايش معه وأثق في نقاط قوتي، وأبذل أفضل ما عندي".

كان دورتموند حقق مؤخرا ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري واحتل المركز الثالث في ترتيب الجدول، وسيخوض الفريق مساء اليوم مباراة أمام ملاحقه بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتعرض فافري لانتقادات متكررة في الماضي القريب بسبب إخفاقات للفريق، ويستمر عقد المدير الفني السويسري مع النادي الألماني حتى صيف 2021.