ميلان يقيل بوبان من إدارة كرة القدم

أكد ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إقالة مدير كرة القدم زفونيمير بوبان بعد خلاف علني مع الرئيس التنفيذي للنادي إيفان غازيديس.

وسيترك المسؤول الكرواتي، الذي لعب بصفوف ميلان بين عامي 1991 و2001، النادي بعد تسعة أشهر من العودة إلى سان سيرو لتولي المنصب المستحدث.

وقال غازيديس في بيان للنادي "نشكر زفونيمير على جهوده في الأشهر التسعة الماضية ونتمنى له التوفيق في المستقبل. يجب أن نحول اهتمامنا الآن لكرة القدم وللمباريات المهمة القادمة".

وتدهورت العلاقات بين بوبان وغازيديس بعد أن تواصل الرئيس التنفيذي للنادي مع رالف رانغنيك مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ السابق بشأن تولي قيادة الفريق في الموسم المقبل مع إمكانية شغل منصب مدير الكرة أيضا دون استشارة بوبان أو المدير الرياضي باولو مالديني.

وعبر بوبان عن استيائه في مقابلة لصحيفة غازيتا ديلو سبورت يوم 29 فبراير ووصف تصرف غازيديس بأنه "غير محترم وغير مهذب".

وفسخ النادي عقد بوبان بأثر فوري يوم السبت وانتهز غازيديس الفرصة لدعم المدرب الحالي ستيفانو بيولي الذي عين بعد إقالة ماركو جيامباولو في أكتوبر 2019.

وسيلتقي ميلان صاحب المركز السابع بالدوري مع جنوة في استاد سان سيرو الخالي من الجماهير يوم الأحد.