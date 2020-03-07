"تقنية الفيديو" تمنح برشلونة فوزاً "باهتا" على سوسييداد

اقتنص فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 81 .

وجاءت أولى ملامح الخطورة بعد مضي عشر دقائق من البداية عبر تسديدة قوية زاحفة من مارتن بريثويت لكن أليخاندرو ريميرو حارس سوسيداد وقف له بالمرصاد، وهدد بريثويت مرمى سوسيداد مرة أخرى بعد تمريرة من أنطوان غريزمان وضعته في مواجهة مرمى الفريق الضيف ليسدد كرة زاحفة لكن ريميرو أنقذ الموقف مجددا.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب بشكل كامل في أول نصف ساعة لكنه عجز عن تهديد مرمى سوسيداد باستثناء محاولتي بريثويت، في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق الضيف على الهجمات المرتدة السريعة التي لم ترتق للغة الخطورة على مرمى الحارس مارك أندري تير شتيغن.

وكاد الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يفتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 30 بعد انفراده بمرمى سوسيداد تماما لكنه سدد في النهاية في أحضان الحارس ريميرو، وأهدر ميسي هدفا لا يضيع بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من فرينكي دي يونغ إلى زميله الأرجنتيني أمام المرمى مباشرة ليسدد الأخير كرة زاحفة لكنها مرت على بعد سنتيمترات من شباك سوسيداد.

وتوالت الفرص الضائعة لبرشلونة ولعل ابرزها تسديدة صاروخية من إيفان راكيتيتش من خارج منطقة الجزاء لكن ريميرو أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية وكاد جيرارد بيكيه أن يفك لوغريتمات المباراة أخيرا ويسجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 65 بضربة رأس قوية لكن حارس سوسيداد أنقذ الموقف بثبات.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لبرشلونة بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) نتيجة لمسة يد ضد روبن لو نورماند، ليسجل منها ميسي هدف السبق للنادي الكتالوني في الدقيقة 81، وألغى الحكم بداعي التسلل هدفا سجله جوردي البا لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد الذي يلتقي يوم الأحد مع مضيفه ريال بيتيس.