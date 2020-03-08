إبراهيموفيتش يسجل.. وميلان يخسر في ملعبه

وجه جنوى صفعة إلى مضيفه ميلان، وأنعش آماله في البقاء بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وافتتح غوران بانديف التسجيل لجنوى مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله فرانشيسكو كاساتا الهدف الثاني في الدقيقة 41، فيما تكفل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بتسجيل هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 77.

وتجمد رصيد ميلان عند 36 نقطة في المركز السابع، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، صاحب المركز السادس في ترتيب المسابقة، المؤهل للأدوار التمهيدية ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وفي المقابل، ارتفع رصيد جنوى، الذي ودع مراكز الهبوط، إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر.