بايرن يهزم أوغسبورغ ويعزز صدارته للدوري الألماني

عزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدفين مقابل لا شيء على ضيفه أوغسبورغ يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وافتتح توماس مولر التسجيل في الدقيقة 53، فيما أحرز ليون غوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليواصل الفريق البافاري انتصاراته في المسابقة، محققا فوزه الرابع على التوالي بالبطولة.

وارتفع رصيد بايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم السبعة الأخيرة، إلى 55 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفي المقابل تجمد رصيد أوغسبورغ، الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.