في غياب الجماهير.. سبال يتغلب على بارما

وضع سبال حدا لسلسلة هزائمه في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدف دون رد على مضيفه بارما يوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة دون حضور الجماهير وذلك احترازاً من انتشار فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا وأجزاء مختلفة من العالم.

وتقمص أندريا بيتانيا دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف سبال الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ليقود فريقه لإنعاش آماله في البقاء بالمسابقة.

ورفع سبال، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات و15 خسارة، رصيده إلى 18 نقطة في المركز قبل الأخير، في حين تجمد رصيد بارما، الذي تلقى خسارته العاشرة مقابل خمسة تعادلات وعشرة انتصارات، عند 35 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.