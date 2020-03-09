الأولمبية الإيطالية تطلب تعليق كافة النشاطات الرياضية

دعت اللجنة الأولمبية الإيطالية يوم الاثنين السلطات إلى تعليق كل الأحداث الرياضية حتى الثالث من ابريل نيسان وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم لتنفيذ ذلك بعدما أصبحت إيطاليا البلد الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا.

وبعد اجتماع لممثلين عن كل الاتحادات الرياضية الإيطالية قالت اللجنة الأولمبية الوطنية في بيان إن الحكومة يجب أن تكثف اجراءات مكافحة الفيروس، وأضاف البيان : حماية الصحة أولوية قصوى للجميع.

وأمرت الحكومة بالفعل باقامة كل الأحداث الرياضية ومن بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خلف أبواب مغلقة لتجنب التجمعات التي قد تساعد على انتشار الفيروس.