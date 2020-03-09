رسمياً.. إقامة مباراة باريس ودورتموند دون جمهور

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس، إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الألماني، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر لها يوم الأربعاء في ملعب "بارك دو برانس" بدون جماهير في إجراءات تحسبا لفيروس كورونا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بوروسيا دورتموند 2 - 1، في المباراة التي أقيمت في ملعبه بمدينة دورتموند الألمانية قبل أسبوعين.

وباتت مباراة سان جيرمان ودورتموند، ثاني مباراة يتقرر إقامتها بدون جماهير، بعد مباراة بلنسيه الإسباني وأتالانتا الإيطالي، والتي تقام الثلاثاء بدون حضور جماهيري في ملعب "ميستايا" في إجراء وقائي ضد انتشار كورونا.

ويأتي قرار إقامة المباراة بدون جماهير، في إطار سعي عدد من الدول في مقاومة فيروس كورونا المنتشر في بلدان مختلفة من العالم في الفترة الأخيرة، حيث تسبب في إلغاء وتأجيل عدد كبير من الأحداث الرياضية في مختلف اللعبات.