فيرنر يحمل آمال لايبزيغ لتجاوز توتنهام في "الأبطال"

تظهر قيمة النجم بوضوح للفريق حينما يكون غائبا أو لا يتواجد بشكل أساسي في مباراة هامة لناديه، وهو ما حدث مع فريق لايبزيغ، حينما سقط في فخ التعادل السلبي أمام فولفسبورغ يوم السبت، في سعيه لمطاردة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، إذ شارك نجمه تيمو فيرنر كبديل بسبب مخاوف من عدم جاهزيته البدنية.

ورغم تواجد عدد كبير من المواهب الهجومية في لايبزيغ، إلا أن الفريق افتقد للشراسة الهجومية بدون تواجد فيرنر (24 عاما).

وقال ماركوس كروتشه المدير الرياضي بنادي لايبزيغ: لم نصل إلى قمة أدائنا في المباراة، كما افتقدنا لقليل من الإبداع وصنع فرص واضحة لتسجيل الأهداف.

وأصبح في حكم المؤكد مشاركة فيرنر، الذي لم يبدأ اللقاء لحمايته حيث كان يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ، في مباراة الفريق أمام توتنهام الإنجليزي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكان فيرنر سجل هدف المباراة الوحيد أمام توتنهام في لقاء الذهاب من ضربة جزاء، مع إصرار النادي الألماني على إقامة المباراة كما هو مقرر رغم المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا في ألمانيا ومن المتوقع أن تحسم السلطات مصير المباراة يوم الاثنين.

وقال جوليان ناغيلسمان المدير الفني لفريق: شارك في حصة تدريبية واحدة فقط في الأسبوعين الأخيرين، لكن لدينا مباراة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وهو ما لعب دورا في إراحة فيرنر أمام فولسفبورغ، ويعد لديه أي مشاكل، القرار كان رد فعل على الأسبوعين الآخيرين.

وسجل فيرنر أربعة أهداف في حملة لايبزيغ الأوروبية، إلى جانب 21 هدفا في 25 مباراة بالدوري الألماني، ليحتل المركز الثاني خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بالدوري.

ومدد فيرنر عقده مع لايبزيغ إلى عام 2023، وذلك بعد شهور من التكهنات حول مستقبله مع الفريق، وكم من الوقت سيبقى قبل رحيله عن الفريق.

وكشفت مجلة" كيكر" الألمانية أن راتب فيرنر زاد بشكل كبير، لكنه على الجانب الآخر لديه شرط جزائي متواضع يبلغ 30 مليون يورو فقط.

وسيكون بمقدور بايرن ميونخ وغيره من الأندية الكبرى في جميع أنحاء القارة العجوز، دفع الشرط الجزائي الخاص في عقد اللاعب، اذا قررت أن فيرنر سيكون اللاعب المناسب لهم.

ويرى فيرنر أن مستقبله سيكون في أحد الأندية الكبرى، حيث قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: أعتقد بالفعل أن لدي القدرة على اللعب لفريق كبير، أنا فقط أعتقد أنه سيكون هناك تطورات أخرى لأن الضغط سيكون أكبر.

وخطا فيرنر خطوة جريئة، حينما انتقل من شتوتغارت، أحد القوى التقليدية في الكرة الألمانية، إلى نادي لايبزيغ في عام 2016.

وسيقوم يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، باستدعاء اللاعب صاحب الــ29 مشاركة دولية، لقيادة خط هجوم الفريق مع انطلاق كأس أمم أوروبا عام 2020 ، لكن دوري أبطال أوروبا يمثل له فرصة لإظهار قدراته.

ووكان فريق ليفربول، الذي يدربه اللماني يورغن كلوب أحدث من أرتبط أسمه باللاعب في الفترة المقبلة، لكن لم يظهر فيرنر أي ردة فعل من شأنها أن تغير القناعات باقترابه للعب في صفوف ليفربول تحت قيادة كلوب.