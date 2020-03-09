كين قائد يونايتد السابق يشيد باللاعبين عقب تجاوز سيتي

اعتبر روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق أن ناديه قطع "خطوة عملاقة" في عملية تطوير مستواه تحت قيادة أولي جونار سولشار بالفوز بمباراة قمة المدينة أمام جاره مانشستر سيتي لكن يجب مواصلة ذلك بعروض قوية جديدة في الفترة المقبلة.



وسجل أنطوني مارسيال وسكوت مكتوميناي هدفي فوز يونايتد 2-صفر على سيتي حامل اللقب مساء الأحد ليعزز موقعه في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز ويحافظ على سجله دون هزيمة في عشر مباريات متتالية في كل المسابقات.



وقال كين لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية : لا يزال الطريق طويلا لكنها خطوة عملاقة. أنا أشدت بسيتي كثيرا في السنوات الأخيرة الماضية... لكن شعرت أن الفوز أهم ليونايتد من سيتي.



وأضاف : كان الفريق يتعرض لضغط كبير وانتقادات. كنت أوجه انتقادات لكن يونايتد أدى بشكل رائع. هذه دفعة كبيرة للمدرب أولي. الأجواء كانت مذهلة لكن عندما تحقق فوزا كبيرا يجب أن تواصل ذلك.



وأشاد غاري نيفيل، زميل كين السابق في تشكيلة يونايتد وزميله الحالي في التحليل التلفزيوني، بفوز الفريق ذهابا وإيابا على سيتي في الدوري الممتاز لأول مرة منذ عشر سنوات.



وقال نيفيل مشيدا برباعي الوسط مكتوميناي وفريد ونيمانيا ماتيتش وبرونو فرنانديز : هذا الانتصار لا يكفي بعد للحصول على ما يريده الفريق فيما يتعلق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا وإنهاء الموسم في المربع الذهبي لكنها لحظة رائعة.



وأضاف : كنت أفكر في خط الوسط وكان حديث كل مشجعي يونايتد حول العالم ينصب على وجود معاناة لمدة 18 شهرا، فجأة ودون مقدمات أصبح يونايتد يملك خط وسط.

وتابع : هل هذه أفضل مجموعة من لاعبي يونايتد في آخر 8 سنوات؟ لا الأمر لا يتعلق بالموهبة. لكن بكل تأكيد هذه أفضل مجموعة وبفارق كبير بسبب رغبتهم في الوجود هنا.



وسيخوض يونايتد مباراة أمام لاسك في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي يوم الخميس قبل أن يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.