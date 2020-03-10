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إقامة مباراة ألمانيا وإيطاليا دون حضور جماهيري

المصدر: العربية.نت
من مباراة سابقة بين المنتخبين
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن سلطات مدينة نورنبرغ أخطرته بأن المباراة الودية بين المنتخبين الألماني والإيطالي نهاية الشهر الجاري ستتم إقامتها بدون جمهور وذلك نظرا لتفشي فيروس كورونا.

كما تقام أشرس قمة في كرة القدم الألمانية بين بروسيا دورتموند وشالكه أمام مدرجات فارغة يوم السبت المقبل بعدما أصبح الدوري الألماني أحدث مسابقة تمنع حضور المشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت مدينة دورتموند أنها اتخذت قرار منع المشجعين من الحضور لحماية الناس من انتشار أوسع للفيروس، وقال أولريتش سيراو رئيس بلدية دورتموند في مؤتمر صحفي : إنها ليست دعابة أو محاولة لإفساد اللعبة. الأمر يتعلق بالحياة أو الموت.

وتجذب قمة وادي الرور حوالي 80 ألف مشجع سواء في ملعب دورتموند أو ملعب شالكه.

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#إيطاليا, #جماهير, #ألمانيا, #كورونا

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