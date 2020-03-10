الاتحاد الإيطالي يجتمع لبحث كيفية إنهاء الموسم

المصدر: روما - د ب أ

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقد اجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة وضع الموسم الحالي وسيناريو نهايته بعد أن أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا بتعليق كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وجاء القرار ضمن مرسوم جديد من رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي أصدره مساء يوم الاثنين، وذلك إثر طلب من اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وبات الاتحاد الإيطالي مطالبا ببحث إعادة جدولة المباريات المحلية وكذلك المباراتين الوديتين اللتين كانتا مقررتين للمنتخب الإيطالي أمام إنجلترا وألمانيا في أواخر مارس الجاري ضمن استعداداته لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأسفر التأجيل عن حالة من الارتباك نظرا لارتباط أندية إيطالية بمباريات في المنافسات الأوروبية.