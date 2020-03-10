ليستر يعزز موقعه في "الثالث" بفوز كبير على أستون فيلا

أنعش فريق ليستر سيتي حظوظه الأوروبية بفوزه الساحق على ضيفه أستون فيلا 4 -صفر يوم الاثنين في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم هارفي بارنيس بهدف لليستر في الدقيقة 40 ثم أضاف جيمي فاردي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 63، وعاد فاردي وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 ثم سجل بارنيس الهدف الثاني له والرابع لليستر قبل خمس دقائق من النهاية.

وحقق ليستر سيتي فوزه السادس عشر هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وثماني هزائم، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير.