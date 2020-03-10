"المرض" يهدد مشاركة مبابي في مباراة دورتموند

سينتظر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان حتى اللحظة الأخيرة قبل اتخاذ أي قرار بشأن مشاركة المهاجم كيليان مبابي في مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بروسيا دورتموند يوم الأربعاء.

ويعاني مبابي من التهاب في الحلق وغاب عن التدريبات في اليومين الماضيين، وقال توخيل لموقع النادي بعد إلغاء المؤتمرات الصحفية: مبابي مريض، وعلينا الانتظار لمعرفة حالته.

وينتظر توخيل أيضا على أحر من الجمر عودة القائد تياغو سيلفا الغائب منذ 24 فبراير بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية إذ يسعى سان جيرمان لتعديل هزيمته 2-1 ذهابا في ألمانيا، وقال توخيل: يشارك سيلفا في كل الحصص التدريبية وهو ضمن التشكيلة. سنقرر غدا مشاركته من عدمها.